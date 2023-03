Avô coruja transforma "lata velha" em super Fusca e surpreende neta com relíquia em Aquidauana

Avô coruja, Roberto Magno Botareli César, de 63 anos, transformou uma “lata velha” em um super Fusca vermelho e surpreendeu a neta Gabriele Botareli Cesar, 22 anos, com a relíquia neste domingo (26), em Aquidauana. O Fusca foi reformado e entregue a Gabriele, que tinha o sonho de ter o veículo desde criança.

Quem conta a história, é Gisele Botareli César, de 37 anos, mãe da Gabi e que ajudou o pai, o seu Roberto a fazer essa supersurpresa a filha.

Gisele disse ao O Pantaneiro que a ideia organizada pela família sob comando do seu Roberto, surgiu em 25 de dezembro de 2022, Dia de Natal.

“A ideia surgiu após a entrega dos presentes pelo papai noel. Gabriele após receber o seu presente apesar de ter ficado muito emocionada com o que havia acabado de ganhar, olhou para todos que ali estavam e disse que pra o sonho dela estar completo ela só queria ganhar um fusca.”

Gabriele Botareli faz aniversário em 6 de setembro, e passado alguns dias, o avô começou a pensar em como poderia realizar o sonho da neta antes da data esse ano.

“Todos nós da família já sabíamos que ela sempre teve esse sonho, que começou a se aflorar entre os seus seis ou sete anos, todas as vezes que referíamos a ela sobre presente ela sempre dizia que queria o Fusca”, conta a mãe.

Roberto Botareli passou a pensar sobre o Fusca e ainda em Aquidauana, no mês de dezembro do ano passado, conversou com o cunhado de Gisele chamado Diego [seu genro], que trabalha em uma garagem de carros em Campo Grande, e perguntou se ele sabia de algum Fusca legal para vender.

Na mesma hora Diego se lembrou que seu patrão Danilo (também apaixonado por carros antigos) tinha alguns carros e que talvez poderia querer vender um deles. O rapaz retornou a Campo Grande, e após conversar com o patrão teve a notícia positiva de que ele poderia vender um Fusca.

Roberto adquiriu o veículo e passou a fazer as reformas. Tudo isso, em segredo para não estragar a surpresa de Gabriele.

“Todo o trâmite foi feito em sigilo. Desde então ainda em dezembro de 2022 as reformas do tão sonhado fusca começaram a todo vapor.”

Gisele diz que ela também foi surpreendida pelo pai, que havia começado a reformar o Fusca e só contou pra ela ao final de fevereiro.

“No dia 27/02 meu pai esteve em Aquidauana. Eu sentei para conversar com ele (pois até hoje ele é meu alicerce e Porto Seguro) e comentei com ele sobre o interesse da Gabi em financiar um carro ou uma moto. Neste momento, ele ficou em silêncio e após uns dez minutos me disse: ‘Filha segura a Gabi não deixa ela comprar nada o pai está preparando uma surpresa para ela’”.

Gisele afirma que não entendeu direito, porém confiou no pai e só concordou. “Nos despedimos e fui leva ló até o carro. Ele abriu a porta, saiu novamente, veio até mim e disse: ‘comprei um fusca para dar a Gabi, estou reformando ele desde dezembro está ficando lindo. Segura ela, não deixe ela comprar nada por enquanto’”.

A mãe se emocionou com a força de vontade do pai em presentear a neta, e diz que de lá pra cá vem acompanhando de longe as reformas.

Entrega e surpresa do Fusca Vermelho

Gisele e a família organizaram a entrega para este domingo de manhã, data em que o seu Roberto, que mora em Campo Grande estará em Aquidauana e presenteará a neta.

A entrega é prevista para acontecer na casa da família, na Vila Trindade com a participação de diversas pessoa que possuem carros antigos e relíquias.

O Pantaneiro acompanha toda a trajetória. Parabéns a família pela iniciativa!