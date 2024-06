Bairro Nova Aquidauana ganha posto de saúde reformado

Depois de mais de R$ 17 milhões em asfalto investidos pela atual Administração Municipal no Bairro Nova Aquidauana, os moradores agora comemoram a conquista de um novo posto de saúde. Novo, porque a ESF Izaura Baes foi completamente reformada, do teto ao chão passou por uma transformação completa.

A reinauguração da ESF Izaura Baes aconteceu hoje pela manhã, 25, com a presença dos moradores e autoridades municipais. A ESF Izaura Baes atende 2.127 pessoas cadastradas na sua área de cobertura, atendendo a comunidade com consulta médicas, odontológicas, pré-natal, vacinas, curativos e puericultura.

O prefeito Odilon Ribeiro, ladeado pela primeira-dama Maria Eliza, vereadores Nilson Pontim (presidente), Wezer Lucarelli, Anderson Meireles, Everton Romero, Chico Tavares, Sargento Cruz, Humberto Torres, Marquinhos Taxista, Tião Melo, Sebastiãozinho do Taboco e Valter Neves, descerrou a placa de reinauguração da ESF, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, familiares dos homenageados e servidores da ESF.

Atualmente, a ESF Izaura Baes possui 12 servidores em seu quadro de pessoal, sendo 1 médico da família, 1 cirurgião-dentista, 1 auxiliar de saúde bucal, 5 agentes de saúde, 1 técnica de enfermagem, 1 enfermeira, 1 agente administrativo e 1 auxiliar de serviços gerais.

A ESF Izaura Baes, por se tratar de um prédio antigo e que há anos não passava por uma reforma completa, já não tinha mais condições de receber apenas serviços paliativos na sua estrutura, era essencial uma reforma completa, do teto ao chão.

Ciente dessa necessidade, o prefeito Odilon Ribeiro, em agosto do ano passado, firmou parceria com a Câmara Municipal para a realização da reforma, que já vinha sendo pedida pela população, pelos servidores do posto e, também, pelo legislativo municipal.

“Quando a gente homenageia cada cidadão, a gente homenageia pessoas que fizeram e fazem a diferença na cidade. Este posto de saúde é uma obra para transformar o atendimento aos pacientes, pois saímos daquele prédio velho, casa quase caindo, chovendo dentro do posto, para um prédio novo, bonito, auditório, farmácia e ar-condicionado. Isso é fruto da união que conquistei com a Câmara e juntos trazemos inúmeras melhorias para nossa cidade, é fruto do esforço da nossa equipe de engenharia, de projetos e da saúde, é fruto da vontade e do trabalho para mudar para melhor. O grande mérito nosso é trabalhar para levantar a autoestima das pessoas e ter um posto de saúde bonito e cuidado é parte disso”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

Com isso, a Câmara Municipal de Aquidauana, na atual legislatura, fez a devolução do duodécimo para auxiliar a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento no custeio da reforma da ESF Izaura Baes.

Foram investidos na reforma da ESF Izaura Baes R$ 997.968,22, sendo recurso próprios da prefeitura somados aos do duodécimo do Legislativo, que foram aplicados da seguinte forma: R$ 817.968,22 na reforma estrutural e mais R$ 180 mil para a aquisição dos novos mobiliários, materiais odontológicos e ares-condicionados.

Ao fazer uso da palavra, o presidente do Legislativo – vereador Nilson Pontim parabenizou a gestão municipal pelo empenho e trabalho para entregar mais uma obra para a população. “Em nome de toda população da Nova Aquidauana, em nome de toda equipe dessa ESF, nosso agradecimento ao prefeito Odilon e toda sua equipe por esta reforma que vai melhorar ainda mais o atendimento à nossa população. A Câmara Municipal se orgulha de poder contribuir com mais essa obra, principalmente, porque é para melhorar os serviços de saúde para a população”, pontou o vereador Nilson.

O grande diferencial na reforma dessa ESF é que ela ganha hoje uma farmácia municipal já equipada, na qual a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento investiu R$ 78 mil reais em medicamentos para abastecê-la. A farmácia recebeu o nome da enfermeira Odete de Araújo Colombo, de acordo com a Lei Municipal nº 15/2024, aprovada por unanimidade pelos vereadores.

“A reforma dessa ESF era o sonho da comunidade e é o resultado de mais um compromisso do prefeito e da nossa equipe da saúde e da Câmara Municipal sendo cumprido para com a população. Aqui, todos que chegarão serão bem atendidos, terão um espaço bonito, organizado e com uma equipe que traz qualidade e humanização no atendimento”, explicou a secretária da SESAU – Patrícia Panachuki.

Além da farmácia, o auditório da ESF, hoje, recebeu o nome da senhora Izabel Aparecida Alves Bueno, líder comunitária do bairro e que fazia trabalho social, conforme Lei Municipal nº 14/2024, também aprovada por unanimidade pelo legislativo.

O líder do prefeito na Câmara, vereador Wezer Lucarelli lembrou: “uma das maiores transformações que Aquidauana viveu foi a reforma desse posto. Era um prédio velho, toldo caindo, podia ser chamado de qualquer coisa, menos de posto de saúde. Agora, temos orgulho de estar aqui, de ver esse lugar transformado e saber que fizemos nossa parte enquanto homens públicos para isso acontecer”.

Emocionados e sentindo-se honrados, os familiares da parteira dona Izaura Baes, da enfermeira Odete Colombo e da líder comunitária dona Izabel Bueno estavam presentes na reinauguração, fizeram uso da palavra na solenidade, agradecendo ao prefeito, vereadores e a equipe da saúde pelas homenagens, respectivamente, Fernando Luiz Baez, Fabio Augusto Colombo e Paulo Mendes discursaram emocionados.

Dona Maria de Fátima Greco Coutinho, moradora há décadas do bairro Nova Aquidauana viu toda transformação da ESF acontecer e não êxitou em afirmar: “Agora não vamos mais ficar no sol e nem na chuva, porque chovia dentro do posto e era um calor, não era bonito nosso posto. Agradecemos imensamente por todo esse investimento, ficou muito bonito o nosso postinho”.

A OBRA - Na reforma foram feitas toda a substituição da parte elétrica, hidráulica, sanitária e de incêndio, troca completa da cobertura do prédio, forros e do auditório com instalação de estrutura metálica e telhas termoacústicas.

A ESF Izaura Baes também ganhou novos pisos e esquadrias, além de pintura completa, paisagismo e nova fachada. Foi reconstruído todo o calçamento interno e externo da unidade, foi ampliado a estrutura com um pátio interno com cobertura metálica e telhas termoacústica.

*As informações são do site da Prefeitua Municipal de Aquidauana