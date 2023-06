Baixa umidade do ar é prevista para este domingo em MS

O Pantaneiro

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) para este domingo, dia 4 é de elevação das temperaturas máximas e índices de umidade relativa do ar mais baixos, entre 30% e 50%, principalmente nas regiões norte e pantaneira.

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o nível de umidade considerado ideal para a saúde humana varia entre 60% e 80%.

Para evitar a desidratação, as orientações são tomar bastante líquido, evitar a prática de atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e umidificar ambientes. Além disso, é recomendável usar hidratante no corpo e soro fisiológico nas narinas para aliviar o desconforto.

Temperaturas

Para Corumbá, no Pantanal, espera-se temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C. Aquidauana deve registrar mínima de 18°C e máxima de 30°C. No Norte, a mínima em Coxim será de 17°C e a máxima de 31°C. Camapuã terá mínima de 16ºC e máxima de 29ºC. No Bolsão, em Paranaíba, a mínima será de 15ºC e a máxima de 28°C; em Três Lagoas, mínima de 16°C e máxima de 29°C.

Campo Grande terá mínima de 16ºC e máxima de 28ºC. Dourados tem previsão de mínima de 14°C e máxima de 27°C. No sul- fronteira, a temperatura em Ponta Porã será com mínima de 15ºC e máxima de 26ºC. Na região Conesul, Iguatemi fica com mínima de 14°C e máxima 27°C. No Sudoeste, Porto Murtinho começa o dia com mínima de 20°C e a máxima atinge os 31°C.