Baixa umidade do ar e tempo estável são previstos para sexta-feira em Aquidauana

Tempo favorece florescimento em Aquidauana / Fotos: Ronald Regis / O Pantaneiro

A previsão para esta sexta-feira,7, é de tempo estável em Aquidauana e em regiõs do Mato Grosso do Sul, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de uma massa de ar seco.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar em grande parte do Estado, então é recomendável ingerir bastante água, evitar a prática de exercícios em horários mais quentes e comer frutas ricas em líquidos.

No Pantanal, mínima de 21°C em Corumbá e de 18°C em Aquidauana. A máxima nestes municípios será de 31°C.

Em outras regiões como: Campo Grande e Dourados faz 15°C pela manhã e 30ºC pela tarde.