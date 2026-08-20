Bancários de Aquidauana aderem à paralisação nacional de 24 horas

Contraf destaca que mobilização afeta bancos públicos e privados; categoria faz série de reinvindicações
Agência da Caixa Econômica Federal em Aquidauana, no Centro, na tarde desta quinta-feira / O Pantaneiro
Bancários de Aquidauana também aderiram à paralisação nacional de 24 horas realizada nesta quinta-feira (20). A agência da Caixa Econômica Federal, no Centro, por exemplo, estava completamente vazia no início da tarde. A situação foi verificada pela reportagem de O Pantaneiro após leitores enviarem mensagens questionando o motivo do não funcionamento dos atendimentos presenciais.
A mobilização ocorre em todo o país e envolve trabalhadores de bancos públicos e privados. Segundo a Contraf (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro), a categoria reivindica aumento real dos salários, valorização dos pisos, melhorias nos vales-refeição e alimentação, participação nos lucros e resultados, além da criação de um piso específico para trabalhadores da área de TI (tecnologia da informação).
De acordo com a entidade, até o momento os bancos ainda não apresentaram uma proposta de índice de reajuste. Uma nova rodada de negociação entre representantes dos trabalhadores e das instituições financeiras está prevista para a próxima segunda-feira (24).
Entre os argumentos apresentados pela categoria estão dados sobre a situação financeira do setor bancário. Segundo a Contraf, o patrimônio líquido dos bancos chegou a R$ 1,2 trilhão em 2025, enquanto o lucro anual por empregado alcançou R$ 438 mil.
A entidade também aponta mudanças na participação dos trabalhadores nos lucros. Conforme os dados divulgados pela Contraf, em 1995 os bancos privados distribuíam percentuais de participação nos lucros e resultados que chegavam a 14%. Em 2025, a média teria ficado em 5,9%.
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