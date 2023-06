Banda 262 Rock Club abre a noite do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana e levanta o público

Banda 262 Rock Club abriu a noite de shows e levantou o público / Ronald Regis

Com a responsabilidade de abrir a sequência de shows da noite, a Banda 262 Rock Club, subiu ao palco no início da noite desta sexta-feira, 9, na abertura do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana. Com um som potente e um vocal seguro, os músicos disseram ao que vieram e animaram a galera deixando o público aquecido para os artistas seguintes, que também não deixaram o ritmo perder o compasso.

Após o show, a banda era só alegria e muita satisfação em tocar para um público tão grande, que lotou a avenida Pantaneta, no bairro Alto, em Aquidauana, na primeira noite dessa exposição, apresentando clássicos do Rock and roll.

“Foi incrível, acho que a gente trabalhou bem no repertório nacional e internacional. A gente conseguiu fazer o que a gente prometeu. Foi uma honra do caramba poder abrir o 7º Encontro de Relíquias. A gente teve a oportunidade de retribuir a humildade que ele (Mané Coxinha), teve de chamar a gente ano passado, e agora a gente aproveitou para tocar junto com ele e animar a noite ali e aproveitar que ele está voltando desse acidente que ele teve, infelizmente. Mas foi sensacional. No dia 13 tocamos no Dom Josimo, no dia internacional do rock, dia 13 de julho. Agora, tivemos a oportunidade de tocar na abertura desse evento que está sendo incrível”, conta animado, Gabriel, o guitarrista da banda.

A programação seguiu com shows de Mané Coxinha, e encerrando a sequência de apresentações, Chicão Castro, subiu ao palco às 22h e, entre outras canções, tocou “Garota Nacional”, “Flor do Reggae,” "Pais e filhos", num repertório eclético, que garantiu a animação do público, que começou com a apresentação da banda 262 Rock Club.