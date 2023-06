Banda 262 Rock Club abre o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Banda 262 Rock Club vai abrir o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana / @262rockclub

Nesta sexta-feira, dia 9, abrindo o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, a maior exposição de carros antigos do Mato Grosso do Sul, terá um grande show com a Banda 262 Rock Club, de Aquidauana, que vai subir ao palco às 18 horas.

Os músicos, com dois anos de estrada, já tocaram numa apresentação muito breve no Encontro de Relíquias de 2022, mas esse ano a banda vem com um show exclusivamente dela, para levantar o público que está na mesma ansiedade dos músicos, conforme conta o guitarrista da 262, Gabriel Arevalo.

“A expectativa está alta para caramba, a gente vai ter essa responsabilidade de ser a primeira banda a tocar no palco, e a gente está trabalhando bastante para fazer isso ser incrível”.

Aos que chegarem para admirar os carros que estarão expostos para apreciação, a Banda 262 Rock Club, dá uma dica do que irá tocar no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, e promete entre outras canções, agitar a galera com “Smoke on the Water” de Deep Purple; “Born To Be Wild” de Steppenwolf e “Bad Moon Rising” de Creedence Clearwater Revival. Essas são apenas algumas músicas repertório da 262, que promete marcar presença e animar o público.

O nome da Banda surgiu no início da carreira, quando os músicos tocavam em eventos de moto clube, como o Sombras no Caminho, Abutres, e tantos outros que atraem um público que curte o rock no estilo que os artistas tocam. Eles decidiram fazer uma homenagem à cidade de Aquidauana e ao Estado de Mato Grosso do Sul, adotando o nome 262 numa referência a BR-262, uma rodovia brasileira que atravessa os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul, sendo a 9ª maior rodovia do país. A Banda 262 Rock Club é formada por Heitor “Paçoca”, no vocal, Rude Cláudio, na Bateria, Carrara e Gabriel, guitarras e Gilberto no contra baixo.

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana está chegando cheio de emoção. São shows musicais incríveis, tatuadores, praça de alimentação, e manobras emocionantes com as motocicletas do Jacaré du Brejo. Tudo isso com entrada gratuita nos dias 9, 10 e 11 de junho, na avenida Pantaneta, no bairro Alto, em Aquidauana. Serão três dias de muita festa e confraternização. Essa exposição de relíquias, carros antigos, é tradicionalmente organizada pelos amigos reliqueiros de Aquidauana, com realização da Prefeitura do Município, SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) com apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.