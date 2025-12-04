Acessibilidade

04 de Dezembro de 2025 • 09:57

Cultura

Banda de Aquidauana fecha agenda de 2025 no Campean

Evento foi realizado em Anastácio

Da redação

Publicado em 04/12/2025 às 07:55

Atualizado em 04/12/2025 às 08:14

Divulgação

A Banda Municipal Otávio Mongelli, de Aquidauana, encerrou sua programação de 2025 com uma apresentação no XXXI Campean (Campeonato Estudantil de Anastácio), realizada na noite de ontem. Sob regência do maestro Isaque Fonseca, o grupo participou da cerimônia de encerramento do evento, que reuniu estudantes, comunidade e autoridades de Anastácio.

A presença da banda no Campean reforçou o vínculo cultural entre Aquidauana e Anastácio, ampliando a integração entre os municípios por meio da música. A apresentação celebrou a parceria entre as duas cidades e marcou o encerramento de mais um ciclo de atividades da corporação.

Em nota, a banda agradeceu o convite feito pela Prefeitura de Anastácio, por meio das Secretarias de Administração e de Esportes, destacando a importância de levar música ao público e de fortalecer as ações culturais na região.

Com a participação no evento estudantil, a Banda Municipal Otávio Mongelli conclui suas agendas de 2025 destacando seu papel na promoção da cultura local, na formação musical de jovens e na valorização dos talentos da cidade.

