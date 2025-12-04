Banda de Aquidauana fecha agenda de 2025 no Campean

Divulgação

A presença da banda no Campean reforçou o vínculo cultural entre Aquidauana e Anastácio, ampliando a integração entre os municípios por meio da música. A apresentação celebrou a parceria entre as duas cidades e marcou o encerramento de mais um ciclo de atividades da corporação.

A Banda Municipal Otávio Mongelli, de Aquidauana, encerrou sua programação de 2025 com uma apresentação no XXXI Campean (Campeonato Estudantil de Anastácio), realizada na noite de ontem. Sob regência do maestro Isaque Fonseca, o grupo participou da cerimônia de encerramento do evento, que reuniu estudantes, comunidade e autoridades de Anastácio.

Em nota, a banda agradeceu o convite feito pela Prefeitura de Anastácio, por meio das Secretarias de Administração e de Esportes, destacando a importância de levar música ao público e de fortalecer as ações culturais na região.

Com a participação no evento estudantil, a Banda Municipal Otávio Mongelli conclui suas agendas de 2025 destacando seu papel na promoção da cultura local, na formação musical de jovens e na valorização dos talentos da cidade.

