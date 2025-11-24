Acessibilidade

24 de Novembro de 2025 • 20:21

Banda de Aquidauana vence campeonato brasileiro em São Paulo

Os integrantes comemoraram o resultado e ressaltaram o esforço coletivo para alcançar as premiações

Da redação

Publicado em 24/11/2025 às 11:18

Divulgação

A Banda de Percussão Mario Guerreiro, da Escola Estadual Professora Doris Mendes Trindade, de Aquidauana, representou Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras, realizado em São Paulo, e voltou para casa com importantes conquistas.

O grupo garantiu o troféu de primeiro lugar na categoria Banda de Percussão, resultado que destaca o trabalho desenvolvido pela equipe e pelos estudantes. Além disso, a delegação sul-mato-grossense alcançou outras duas colocações: 1º lugar Balizador e 3º lugar Pelotão Cívico.

A participação no campeonato reuniu bandas de diversas regiões do país e marcou mais um capítulo na trajetória da banda aquidauanense, que vem consolidando seu nome em competições estaduais e nacionais.

Os integrantes comemoraram o resultado e ressaltaram o esforço coletivo para alcançar as premiações.

Leia Também

