Banda de Aquidauana vence campeonato brasileiro em São Paulo

A Banda de Percussão Mario Guerreiro, da Escola Estadual Professora Doris Mendes Trindade, de Aquidauana, representou Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras, realizado em São Paulo, e voltou para casa com importantes conquistas.
O grupo garantiu o troféu de primeiro lugar na categoria Banda de Percussão, resultado que destaca o trabalho desenvolvido pela equipe e pelos estudantes. Além disso, a delegação sul-mato-grossense alcançou outras duas colocações: 1º lugar Balizador e 3º lugar Pelotão Cívico.
A participação no campeonato reuniu bandas de diversas regiões do país e marcou mais um capítulo na trajetória da banda aquidauanense, que vem consolidando seu nome em competições estaduais e nacionais.
Os integrantes comemoraram o resultado e ressaltaram o esforço coletivo para alcançar as premiações.
