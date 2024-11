Banda de Percussão com Liras de Aquidauana é campeã em concurso nacional

Divulgação/ Banda Professor Giovanni Toscano de Brito

No último domingo, 24, a Banda de Percussão com Liras Professor Giovanni Toscano de Brito, de Aquidauana (MS), consagrou-se campeã do Concurso Nacional de Bandas e Fanfarras, realizado na cidade de Amparo, em São Paulo. Organizado pela Liga Nacional de Bandas e Fanfarras (LNBF), o evento contou com a participação de grupos de alto nível musical de todo o Brasil. A banda tem como mantenedora a Escola Estadual Cândido Mariano.

Competindo na categoria Banda de Percussão com Liras - Sênior, o grupo aquidauanense destacou-se em todos os naipes avaliados.

• Corpo Musical

• Corpo Coreográfico

• Linha de Frente (Pelotão Cívico e Estandarte)

• Baliza Masculino

Trajetória de sucesso

De acordo com o maestro Ronei Alexandre, o grupo garantiu vaga no concurso nacional após conquistar índice em uma competição estadual realizada pela Federação de Bandas e Fanfarras de Mato Grosso do Sul, em agosto, na própria cidade de Aquidauana.

"Esse evento foi um aprendizado valioso para nossos jovens músicos. Concorrer com bandas de todo o Brasil exige um alto nível de comprometimento, e com muito trabalho, mostramos nossa cultura e musicalidade regional. Graças a Deus, o resultado veio", declarou o maestro.

Durante o concurso, a banda apresentou duas peças musicais que impressionaram os jurados:

• Peça de entrada e deslocamento: A Banda, de Chico Buarque.

• Peça de confronto: O Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc, imortalizada na voz de Elis Regina.

"Essa última peça, repleta de arranjos complexos, foi decisiva para nossa vitória", explicou o maestro.

Agradecimentos e apoio

O sucesso da banda foi resultado do trabalho conjunto de diversos colaboradores. O corpo coreográfico contou com a coordenação de Ronnald Nascimento, enquanto o Baliza Masculino foi representado por Igor Luiz e a linha de frente por Adryan. O apoio logístico foi garantido pela Federação de Bandas e Fanfarras de Mato Grosso do Sul, presidida por Fábio Costa.

"Também agradecemos aos pais dos nossos músicos, especialmente Ana, Queila e Wagner Jorge, que, junto com outros colaboradores, torceram e trabalharam conosco nessa jornada", ressaltou o maestro Ronei.



Assista à participação da Banda: