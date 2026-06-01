Banda de rock gospel será atração do 10° Encontro de Relíquias

Banda Go Back, atração que vinha sendo pedida há bastante tempo pelo público / Divulgação

Aguardado com expectativa, o 10° Encontro de Relíquias de Aquidauana começa nesta semana, na quinta-feira (04), e, logo na abertura, terá um inédito show da Banda Go Back no município. De acordo com os organizadores, trata-se de uma apresentação que já vinha sendo pedida há bastante tempo pelo público.

O Go Back é uma banda de rock autoral oriunda de Campo Grande, com estilo gospel. O som hardcore vindo da capital sul-mato-grossense e a mistura contagiante de energia e fé prometem uma noite de fortes emoções para quem marcar presença na Avenida Pantaneta.

Através das redes sociais, os integrantes do Go Back já demonstram grande entusiasmo e reforçam o convite para o público prestigiar a abertura do 10° Encontro de Relíquias, com sucessos como "Questão de Honra" e "Meu Pão", entre outros.

"Venham fazer parte desta noite inesquecível e curtir o melhor do rock e hardcore brasileiro", diz postagem da página oficial da banda.

Sobre o evento

Consolidado como uma das grandes referências do calendário de Mato Grosso do Sul, o 10° Encontro de Relíquias promete uma edição histórica em Aquidauana. O evento de entrada franca, que será realizado nesta semana, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho, conta com uma grande rede de apoio para superar todas as expectativas do público que lota a Avenida Pantaneta a cada ano.

Entre os destaques desta edição está o show nacional da banda Ira, que sobe ao palco no sábado (06). A programação musical ainda contará com apresentações da banda V12, Chicão Castro, Marasmo e Nômades, garantindo diversidade de estilos durante os quatro dias de festa.

Conforme a tradição, o evento vai além da exposição de carros antigos e terá apresentações de motos, parque infantil, show de mágica, praça de alimentação e diversas atrações culturais e gastronômicas.

Ao longo de seus 10 anos de história, o evento se consolidou como referência entre os amantes de veículos antigos, atraindo participantes de várias regiões do Brasil e até de outros países. Mais do que uma exposição, o encontro fortalece o clima de amizade, confraternização e turismo, movimentando a economia local e valorizando a cultura automotiva.

A expectativa da organização é receber milhares de visitantes durante os quatro dias de programação, consolidando Aquidauana, mais uma vez, como palco de um dos principais eventos culturais e de entretenimento da região pantaneira.