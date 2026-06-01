Acessibilidade

01 de Junho de 2026 • 14:36

Buscar

Últimas notícias
X
Inédito

Banda de rock gospel será atração do 10° Encontro de Relíquias

Goback se apresentará pela primeira vez em Aquidauana e som hardcore e a mistura contagiante de energia promete uma noite de fortes emoções

Anibal Placêncio

Publicado em 01/06/2026 às 09:05

Atualizado em 01/06/2026 às 12:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Banda Go Back, atração que vinha sendo pedida há bastante tempo pelo público / Divulgação

Aguardado com expectativa, o 10° Encontro de Relíquias de Aquidauana começa nesta semana, na quinta-feira (04), e, logo na abertura, terá um inédito show da Banda Go Back no município. De acordo com os organizadores, trata-se de uma apresentação que já vinha sendo pedida há bastante tempo pelo público.

O Go Back é uma banda de rock autoral oriunda de Campo Grande, com estilo gospel. O som hardcore vindo da capital sul-mato-grossense e a mistura contagiante de energia e fé prometem uma noite de fortes emoções para quem marcar presença na Avenida Pantaneta.

Através das redes sociais, os integrantes do Go Back já demonstram grande entusiasmo e reforçam o convite para o público prestigiar a abertura do 10° Encontro de Relíquias, com sucessos como "Questão de Honra" e "Meu Pão", entre outros.

"Venham fazer parte desta noite inesquecível e curtir o melhor do rock e hardcore brasileiro", diz postagem da página oficial da banda.

Sobre o evento

Consolidado como uma das grandes referências do calendário de Mato Grosso do Sul, o 10° Encontro de Relíquias promete uma edição histórica em Aquidauana. O evento de entrada franca, que será realizado nesta semana, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho, conta com uma grande rede de apoio para superar todas as expectativas do público que lota a Avenida Pantaneta a cada ano.

Entre os destaques desta edição está o show nacional da banda Ira, que sobe ao palco no sábado (06). A programação musical ainda contará com apresentações da banda V12, Chicão Castro, Marasmo e Nômades, garantindo diversidade de estilos durante os quatro dias de festa.

Conforme a tradição, o evento vai além da exposição de carros antigos e terá apresentações de motos, parque infantil, show de mágica, praça de alimentação e diversas atrações culturais e gastronômicas.

Ao longo de seus 10 anos de história, o evento se consolidou como referência entre os amantes de veículos antigos, atraindo participantes de várias regiões do Brasil e até de outros países. Mais do que uma exposição, o encontro fortalece o clima de amizade, confraternização e turismo, movimentando a economia local e valorizando a cultura automotiva.

A expectativa da organização é receber milhares de visitantes durante os quatro dias de programação, consolidando Aquidauana, mais uma vez, como palco de um dos principais eventos culturais e de entretenimento da região pantaneira.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

TEMPO

Último dia de maio será de tempo firme e calor em Aquidauana

LUTO NA SEGURANÇA PÚBLICA

Emoção, homenagens e cortejo com viaturas marcam a despedida de Diocezar Maidana em Aquidauana

SALVAR VIDAS

Corpo de Bombeiros realiza curso de primeiros socorros no CRAS de Miranda

Ação atendeu solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CIDADANIA

Projeto Bombeiros do Amanhã se destaca em Aquidauana e Anastácio

Publicidade

TRÂNSITO

Carros colidem no centro de Aquidauana

ÚLTIMAS

PERIGO

Incêndio atinge espetaria durante a madrugada no centro de Corumbá

Após a extinção completa do incêndio e a verificação de que não havia mais riscos pelo Corpo de Bombeiros, o local foi deixado em segurança. Ninguém ficou ferido.

CORUMBÁ

Motociclista fica ferido em queda após desvio de cão

Durante o atendimento, os militares realizaram os procedimentos de imobilização e estabilização da vítima.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo