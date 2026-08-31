Banda do Cejar celebra premiações em um dos principais concursos de MS

Apresentação da Banda de Percussão Professor Gerson Carlos Russi, da Escola Cejar, em Dourados / Divulgação

A Banda de Percussão Professor Gerson Carlos Russi, da Escola Cejar, de Aquidauana, alcançou a terceira posição no pódio e ganhou premiações em três categorias durante o Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras de Mato Grosso do Sul. A apresentação ocorreu na última sexta-feira (28), em Dourados, onde estiveram reunidas 40 corporações de 33 cidades sul-mato-grossenses.

Sob a regência do maestro Rodnei Albuquerque e com coreografia de Lahuanny de Oliveira, a banda conquistou o primeiro lugar no corpo coreográfico, além da segunda posição nas categorias balizador e corpo musical.

Para muitos dos estudantes, a participação representou, também, o primeiro contato com uma competição dessa dimensão. Mesmo diante do desafio de disputar com grupos de outras cidades, os integrantes conseguiram apresentar o trabalho desenvolvido ao longo do ano.

O resultado, segundo os integrantes, é fruto de meses de preparação e dedicação dos alunos e da equipe responsável pela banda. A conquista também representa um momento de reconhecimento para a corporação, que vem trabalhando para fortalecer suas atividades e ampliar a participação dos estudantes.

Mais do que as colocações obtidas, a participação no concurso serviu para mostrar a evolução do grupo ao longo da temporada. A experiência proporcionou aos alunos a oportunidade de colocar em prática o que foi desenvolvido nos ensaios e de representar Aquidauana em uma competição estadual.

A equipe destacou, ainda, o envolvimento das famílias, que acompanharam os estudantes durante o processo de preparação e competição. Para a banda, o apoio foi importante para que os alunos pudessem chegar ao concurso preparados e confiantes.

Com as premiações, a Banda de Percussão Professor Gerson Carlos Russi celebra o retorno para Aquidauana com um resultado expressivo e segue fortalecendo o trabalho desenvolvido com os estudantes da Escola Cejar.