Banda do Cejar celebra premiações em um dos principais concursos de MS

Corporação Professor Gerson Carlos Russi conquistou primeiro lugar no corpo coreográfico; grupo ainda ficou em segundo nas categorias balizador e corpo musical
Apresentação da Banda de Percussão Professor Gerson Carlos Russi, da Escola Cejar, em Dourados / Divulgação
A Banda de Percussão Professor Gerson Carlos Russi, da Escola Cejar, de Aquidauana, alcançou a terceira posição no pódio e ganhou premiações em três categorias durante o Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras de Mato Grosso do Sul. A apresentação ocorreu na última sexta-feira (28), em Dourados, onde estiveram reunidas 40 corporações de 33 cidades sul-mato-grossenses.
Sob a regência do maestro Rodnei Albuquerque e com coreografia de Lahuanny de Oliveira, a banda conquistou o primeiro lugar no corpo coreográfico, além da segunda posição nas categorias balizador e corpo musical.
Para muitos dos estudantes, a participação representou, também, o primeiro contato com uma competição dessa dimensão. Mesmo diante do desafio de disputar com grupos de outras cidades, os integrantes conseguiram apresentar o trabalho desenvolvido ao longo do ano.
O resultado, segundo os integrantes, é fruto de meses de preparação e dedicação dos alunos e da equipe responsável pela banda. A conquista também representa um momento de reconhecimento para a corporação, que vem trabalhando para fortalecer suas atividades e ampliar a participação dos estudantes.
Mais do que as colocações obtidas, a participação no concurso serviu para mostrar a evolução do grupo ao longo da temporada. A experiência proporcionou aos alunos a oportunidade de colocar em prática o que foi desenvolvido nos ensaios e de representar Aquidauana em uma competição estadual.
A equipe destacou, ainda, o envolvimento das famílias, que acompanharam os estudantes durante o processo de preparação e competição. Para a banda, o apoio foi importante para que os alunos pudessem chegar ao concurso preparados e confiantes.
Com as premiações, a Banda de Percussão Professor Gerson Carlos Russi celebra o retorno para Aquidauana com um resultado expressivo e segue fortalecendo o trabalho desenvolvido com os estudantes da Escola Cejar.
SAÚDE ANIMAL
Campanha será destinada a cães e gatos; atendimento acontece das 7h às 11h e das 13h às 17h
AGOSTO VERDE
Ação acontece neste domingo das 8h às 12h, na Praça Garibaldi Medeiros, e é destinada a animais a partir de três meses de idade
Eleições 2026
Encontro foi realizado na noite desta sexta-feira; população teve a oportunidade de conhecer os candidatos a deputado federal e estadual, respectivamente
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS