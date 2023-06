Banda Marasmo abre a segunda noite de shows do 7º encontro de Relíquias de Aquidauana

Banda Marasmo abre a segunda noite do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana / Ronald Regis

A noite do segundo dia do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, não deixou nada a dever à noite do dia 9. Como o evento já se revelou uma marca no estilo, todos os dias carregam a mesma emoção e contagiam o público enquanto a festa está “no ar”.

Neste sábado, 10, a banda Marasmo subiu ao palco pela sétima vez, já que eles tocam desde a primeira edição do Encontro de Relíquias de Aquidauana. Mais uma vez, o sucesso da banda foi consagrado. Às 18h40 os músicos subiram ao palco, e logo após os primeiros acordes, a banda, que é formada por Falkner, no vocal e guitarra, Alex Goes, na guitarra, Fábio no baixo e Alex Bambil, na bateria, atraiu a atenção do público que já estava concentrado esperando para ouvir canções fortes e especiais como, “Um minuto para o fim do mundo”, do CPM22, “O Que Sobrou do Céu”, do Rappa, entre outras todas nesse mesmo naipe.