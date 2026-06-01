Banda Marasmo promete agitar público no 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Atração tradicional no maior evento de carros antigos de Mato Grosso do Sul

Anibal Placêncio

Publicado em 01/06/2026 às 08:50

Atualizado em 01/06/2026 às 09:52

Banda Marasmo volta a se apresentar no Encontro de Relíquias de Aquidauana / Divulgação

A tradicional Banda Marasmo está confirmada como uma das atrações musicais do 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana, que acontece nesta semana, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho, na Avenida Pantaneta.

O evento, que já virou referência no calendário cultural e automobilístico do Mato Grosso do Sul, promete reunir, novamente, apaixonados por carros antigos, motos e boa música.

Conhecida pelo som autoral e performances energéticas, a Marasmo sobe ao palco na sexta-feira (05), com a missão de agitar o público na simbólica décima edição do encontro, que costuma atrair moradores, turistas e colecionadores de relíquias sobre rodas.

Em edições anteriores, a banda já conquistou o público com seu repertório de rock, misturando influências clássicas com composições próprias. A participação neste ano reforça a identidade cultural do evento, que combina exposição de veículos antigos, gastronomia e atrações musicais variadas.

Além da Banda Marasmo, o evento deste ano também contará com shows de nomes regionais e nacionais, como a Banda Ira, consolidando a programação como uma das mais aguardadas do calendário sul-mato-grossense.

