Banda Marasmo promete agitar público no 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Atração tradicional no maior evento de carros antigos de Mato Grosso do Sul
Banda Marasmo volta a se apresentar no Encontro de Relíquias de Aquidauana / Divulgação
A tradicional Banda Marasmo está confirmada como uma das atrações musicais do 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana, que acontece nesta semana, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho, na Avenida Pantaneta.
O evento, que já virou referência no calendário cultural e automobilístico do Mato Grosso do Sul, promete reunir, novamente, apaixonados por carros antigos, motos e boa música.
Conhecida pelo som autoral e performances energéticas, a Marasmo sobe ao palco na sexta-feira (05), com a missão de agitar o público na simbólica décima edição do encontro, que costuma atrair moradores, turistas e colecionadores de relíquias sobre rodas.
Em edições anteriores, a banda já conquistou o público com seu repertório de rock, misturando influências clássicas com composições próprias. A participação neste ano reforça a identidade cultural do evento, que combina exposição de veículos antigos, gastronomia e atrações musicais variadas.
Além da Banda Marasmo, o evento deste ano também contará com shows de nomes regionais e nacionais, como a Banda Ira, consolidando a programação como uma das mais aguardadas do calendário sul-mato-grossense.
