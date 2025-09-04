Acessibilidade

04 de Setembro de 2025 • 15:42

Geral

Banda Mário Guerreiro conquista título estadual

Grupo de Aquidauana vence Campeonato Sul-Mato-Grossense de Bandas e Fanfarras e garante vaga no Nacional

Redação

Publicado em 04/09/2025 às 13:19

AGECOM

A Banda de Percussão Mário Guerreiro, da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade, conquistou o 1º lugar no Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense de Bandas e Fanfarras, realizado em Dourados, garantindo também a classificação para o Campeonato Nacional de 2025.

O grupo foi recebido no gabinete do prefeito Mauro do Atlântico, acompanhado do vereador Renato Bossay, autor da Moção de Aplausos que homenageia os integrantes da banda.

O prefeito destacou a importância da conquista para a cidade e o papel da música como instrumento de integração social. "Parabenizo cada integrante da Banda Mário Guerreiro. Essa vitória reflete dedicação, disciplina e amor pela música, além de mostrar que a banda promove inclusão e cultura em nossa cidade", afirmou Mauro.

O maestro Jeílson, responsável pelo grupo, ressaltou a dedicação dos alunos. "Essa vitória é de todos nós. Agradecemos o apoio da Prefeitura, da direção escolar e da comunidade. Ver nossos alunos alcançando esse resultado é a maior recompensa", disse.

Criada em 1994, a banda leva o nome de Mário Guerreiro, ex-aluno da escola. Após uma pausa por falta de recursos, o grupo foi reativado em 2017, com novos instrumentos adquiridos em parceria com a SED e a APM. Atualmente, a banda conta com 40 integrantes entre comissão de frente, corpo coreográfico e balizadores, e agora se prepara para representar Aquidauana em nível nacional.

