Banda Municipal de Aquidauana abre inscrições para novos integrantes

A Banda Municipal de Aquidauana Otávio Mongelli está com as inscrições abertas para os novos integrantes. As inscrições e as aulas de música são gratuitas.

Estão sendo ofertadas aulas gratuitas de instrumentos de sopro: clarinete, trompete, trombone, euphonium, tuba, saxofone alto, saxofone tenor, saxofone reto e saxofone barítono.

Os ensaios acontecem às terças e quintas-feiras, das 19h30min às 21h30min, na Sala de Música, na Estação Ferroviária de Aquidauana. As aulas são ministradas pelo maestro Isaque Fonseca.

Os interessados podem realizar as inscrições no Museu de Arte Pantaneira “Manoel Antônio Paes de Barros” ou na Sala de Música da Estação Ferroviária de Aquidauana, de 2ª a 6ª feira, das 14h às 18h.