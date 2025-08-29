Banda Municipal de Aquidauana celebra 53 anos de história

AGECOM

Agosto marca não apenas o aniversário de Aquidauana, mas também a celebração de uma das instituições culturais mais tradicionais do município: a Banda Municipal Otávio Mongelli, que completou 53 anos de trajetória no último dia 15, data da emancipação da cidade.

Criada em 1965 como Associação dos Amigos da Banda, a formação foi oficializada em 1972 pelo então prefeito Fernando Lucarelli Rodrigues. A estreia ocorreu em 15 de agosto de 1973, com uma serenata ao prefeito Tico Ribeiro, às cinco da manhã, seguida do desfile cívico da cidade, sob regência dos maestros José Augusto e José Bezerra da Costa.

Desde então, a Banda se tornou parte da identidade cultural aquidauanense, com um repertório que vai dos dobrados militares às músicas regionais. Atualmente, conta com 40 músicos, distribuídos entre instrumentos de sopro, cordas, teclado, guitarra, contrabaixo, bateria e percussão, sob a regência dos maestros Isaque Fonseca e Ramão Limonges.

A Estação Ferroviária de Aquidauana abriga ensaios e aulas gratuitas oferecidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. As atividades ocorrem todas as segundas e quartas-feiras à noite, além de oficinas vespertinas de instrumentos de sopro e violão, abertas à comunidade.

Para o maestro Isaque Fonseca, a Banda exerce papel essencial na formação cultural. “A banda é a escola pública de música da maioria das pequenas cidades do Brasil. Aqui, crianças, adolescentes, jovens e adultos têm garantido o direito à cultura e à arte”, afirmou.

O secretário de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, também destacou a relevância do grupo: “A Banda Municipal Otávio Mongelli é um símbolo da cultura aquidauanense. Sua história é feita de dedicação, amor à música e compromisso com a comunidade”.

O prefeito Mauro do Atlântico parabenizou os músicos e reafirmou o apoio da gestão: “A Banda Municipal é um patrimônio vivo de Aquidauana. Representa a dedicação de gerações que mantêm essa tradição e enriquece o cenário cultural do município”.

Mais que música, a Banda promove aprendizado, disciplina, amizade e convivência, mantendo viva a tradição e fortalecendo a identidade pantaneira. Após mais de cinco décadas, segue cumprindo sua missão de levar cultura e emoção gratuitamente à população.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!