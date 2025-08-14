Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 13:02

Buscar

Últimas notícias
X
Otávio Mongelli

Banda Municipal encerra ensaios para o desfile dos 133 anos de Aquidauana

A preparação incluiu semanas de organização de instrumentos, acordes e ensaios.

Da redação

Publicado em 14/08/2025 às 09:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Banda Municipal Otávio Mongelli finalizou, na noite de terça-feira (13), a etapa de ensaios para a apresentação no desfile cívico escolar e militar do aniversário de 133 anos de Aquidauana, que será realizado nesta quinta-feira (15).

A preparação incluiu semanas de organização de instrumentos, acordes e ensaios. A banda recebeu novas camisetas de uniforme, custeadas pela Prefeitura de Aquidauana e entregues pelo secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, e pelo vereador Renato Bossay.

Na semana passada, o prefeito Mauro do Atlântico, o vereador Renato Bossay e integrantes da banda se reuniram para discutir ações e parcerias destinadas a ampliar o suporte às atividades do grupo.

O maestro Isaque Fonseca agradeceu à Prefeitura, ao secretário Pepeu Fialho e ao vereador Renato Bossay pelo incentivo. O secretário destacou que a parceria entre Executivo e Legislativo é importante para o fortalecimento da cultura local. O vereador reafirmou o compromisso em apoiar a banda e buscar novas parcerias.

O presidente da Associação dos Amigos da Banda Municipal Otávio Mongelli, Paulo Quirino, também agradeceu o apoio da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) e do Poder Legislativo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Há vagas para auxiliar de linha de produção e campeiro em Aquidauana

• Colisão entre duas motos deixa militar ferido em Aquidauana 

• Máxima é de 33ºC nesta quinta-feira em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Luto

Morre aos 64 anos Oliva Souza, moradora querida do bairro da Exposição

Economia 

Essencial Atacado apresentado às autoridades em coquetel

Saúde

CRAS Nova Aquidauana entrega kits maternidade a gestantes

Projeto doa 150 celulares para escolas indígenas de Nioaque

Aquidauana inicia formação do projeto "Nós na Rede"

Projeto busca tratar doença de Chagas perto da casa dos pacientes

Acidente

Criança fica ferida após acidente entre bicicleta e carreta em Aquidauana

Publicidade

Educação

Escola de Camisão implementa sistema de compostagem e cultivo de hortaliças

ÚLTIMAS

Saúde

SES conclui formação em Jardim com mostra de saúde mental no SUS

Evento reuniu gestores, profissionais da saúde e representantes institucionais

Economia

Exportação de carne bovina bate recorde em mês anterior ao tarifaço

Em julho, Brasil embarcou 313 mil toneladas, alta de 17,2% em 12 meses

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo