Banda Municipal encerra ensaios para o desfile dos 133 anos de Aquidauana

A preparação incluiu semanas de organização de instrumentos, acordes e ensaios.
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
A Banda Municipal Otávio Mongelli finalizou, na noite de terça-feira (13), a etapa de ensaios para a apresentação no desfile cívico escolar e militar do aniversário de 133 anos de Aquidauana, que será realizado nesta quinta-feira (15).
A preparação incluiu semanas de organização de instrumentos, acordes e ensaios. A banda recebeu novas camisetas de uniforme, custeadas pela Prefeitura de Aquidauana e entregues pelo secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, e pelo vereador Renato Bossay.
Na semana passada, o prefeito Mauro do Atlântico, o vereador Renato Bossay e integrantes da banda se reuniram para discutir ações e parcerias destinadas a ampliar o suporte às atividades do grupo.
O maestro Isaque Fonseca agradeceu à Prefeitura, ao secretário Pepeu Fialho e ao vereador Renato Bossay pelo incentivo. O secretário destacou que a parceria entre Executivo e Legislativo é importante para o fortalecimento da cultura local. O vereador reafirmou o compromisso em apoiar a banda e buscar novas parcerias.
O presidente da Associação dos Amigos da Banda Municipal Otávio Mongelli, Paulo Quirino, também agradeceu o apoio da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) e do Poder Legislativo.
