Banda Municipal Luis Mongelli oferece aulas gratuitas em Aquidauana

Maestro Ramão Limonges, que há 28 anos ministra aulas gratuitas de instrumentos musicais / Ronald Regis

O som com a finalidade musical é algo que existe há milênios. Documentos históricos expressam que a música surgiu quando o homem descobriu que, batendo um objeto no outro, ele produzia sons e isso não era simplesmente, um barulho sem sentido. Ao longo da evolução humana a música teve várias funções no decorrer da história, como para louvar os deuses, exaltar autoridades, lutar, etc.

Estudiosos do assunto, acreditam que a música tenha surgido há 50.000 anos, onde as primeiras manifestações tenham sido feitas no continente africano, expandindo-se pelo mundo com o dispersar da espécie humana pelo planeta.

De lá para cá, milênios se passaram, séculos e muitas décadas também, até o dia 15 de agosto de 1974, quando foi fundada a Banda Municipal Luis Mongelli, de Aquidauana, por incentivo do governo do prefeito Fernando Lucarelli, com o compromisso de tocar no aniversário da cidade. Composta por 20 músicos do município que, praticamente em 50 anos, vêm tocando, animando e encantado o público não só aquidauanense, como de tantas outras cidades do Estado do Mato Grosso do Sul, por onde a Banda já se apresentou.

Instrumentos musicais da Banda - Foto: Ronald Regis

A música pode não ter necessariamente um estilo único, rígido, limitado. Seu som é democrático. O que ela precisa ter é um berço e a Banda Municipal Luis Mongelli, tem o seu; que fica na Sala de Música, no Museu de Arte Pantaneira, que tem à frente o Maestro Ramão Limonges, que há 28 anos, além das aulas gratuitas que ministra de instrumentos musicais, também ensaia os 20 músicos que atualmente integram a Banda e que já estão "afiando" o repertório que irão tocar no aniversário do município. Segundo o maestro, qualquer pessoa interessada em tocar tem essa possibilidade. A Banda, recebeu o nome de Luis Mongelli, em homenagem ao professor Luiz Mongelli, que foi um dos autores da música do Hino do município de Aquidauana.

“Aqui na Banda existe aula de música grátis, basta a pessoa vir aqui e estudar música num período de seis meses a um ano, escolher um instrumento de banda que ela possa aprender aqui. Hoje a gente tem disponível aqui, clarineta, flauta, sax alto, sax tenor, bombardino, bombardão. A gente toca aqui mais é dobrados, tipo músicas militares e popular também”, explica o maestro,

Aos que se inscreveram com antecedência, as aulas começam nesta segunda, 3 de julho, para alunos com idades a partir de 8 anos. As aulas irão acontecer na Sala de Música do Museu de Artes Pantaneiras, na rua Cândido Mariano, 462, no centro da cidade. Qualquer informação através do telefone 3240-1400 ramal 1572 ou 1573, com Eriton.

Partitura musical - Foto: Ronald Regis

Cumprindo seu compromisso, a prefeitura disponibiliza aulas gratuitas de música

As aulas, que serão dadas pelo maestro Ramão Limonges, que tem 40 anos de profissão, acontecerão no horário matutino, segundas, quartas e sextas-feiras, das às 7h30 às 11h e no vespertino quarta-feira das 13h30 às 17h. Os instrumentos musicais foram adquiridos por meio de recurso próprio da Prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria de Cultura e Turismo.

Estão abertas as Aulas de Violão gratuitas - Foto: Ronald Regis

A oferta de aulas gratuitas de música para a população é uma das políticas públicas de incentivo à formação musical e cultural implementadas pelo prefeito municipal em sua gestão, por meio da SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

Após ler essa reportagem, não fique à toa na vida e faça a banda passar tocando coisas para Aquidauana! Estude música, aprenda um instrumento, encante o público e se encante com essa arte milenar que é a música.