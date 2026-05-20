Banda Municipal Otávio Mongelli anima Luau no IFMS de Aquidauana

iniciativa demonstra como a música pode ser uma ferramenta poderosa dentro do espaço educativo / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana promoveu, na noite de terça-feira (19), um Luau que integrou cultura e ambiente escolar de forma descontraída e envolvente. O evento contou com uma apresentação brilhante da Banda Municipal Otávio Mongelli, que animou a comunidade acadêmica com seu repertório.

O projeto, liderado pelo maestro Isaque Fonseca, tem como objetivo incentivar o interesse de crianças e jovens pela arte musical, cumprindo um papel fundamental na formação social e cultural dos estudantes. A iniciativa demonstra como a música pode ser uma ferramenta poderosa dentro do espaço educativo.

O IFMS agradeceu à Banda Municipal e à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pela parceria de sucesso. “Levar a arte para o espaço educativo é plantar sementes para o futuro”, destacou a organização do evento.

A noite de Luau reforçou o compromisso do instituto com a formação integral dos alunos, indo além do ensino técnico e acadêmico para abraçar também a cultura e a arte como pilares do desenvolvimento humano. A expectativa é que novas edições do evento sejam realizadas ao longo do ano.

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