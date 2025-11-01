Banda Municipal Otávio Mongelli promove ensaio aberto na Praça dos Estudantes

Mais do que um espaço de aprendizado musical, a banda representa um ambiente de convivência comunitária e formação cidadã / O Pantaneiro/Arquivo

A cultura aquidauanense terá um momento especial no próximo domingo, 3 de novembro, quando a Banda Municipal Otávio Mongelli realizará um ensaio aberto à comunidade na Praça dos Estudantes (Concha Acústica), a partir das 19h30. O evento contará com a participação especial dos artistas Vivianny Vieira, Raffa & Ruan, Gabriel Ferrari e Serpa, em uma noite dedicada à valorização da música local.

Fundada em 15 de agosto de 1972, mesma data de aniversário de emancipação do município, a banda completou 53 anos de atividades ininterruptas, consolidando-se como importante patrimônio cultural da região pantaneira. Atualmente, o grupo é formado por 40 músicos que se dedicam ao estudo de instrumentos como clarinete, saxofone, trompete, trombone, euphonium, tuba, teclado, guitarra, contrabaixo, bateria e percussão, sob a regência dos maestros Isaque Fonseca e Ramão Limonges.

Com sede na histórica Estação Ferroviária de Aquidauana, a banda mantém uma rotina de ensaios às segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 21h30, além de oferecer aulas gratuitas de instrumentos de sopro e violão no período da tarde, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

O maestro Isaque Fonseca ressaltou em recente entrevista o papel social da instituição, descrevendo-a como "a escola pública de música da maioria das pequenas cidades do Brasil", onde crianças, adolescentes, jovens e adultos têm garantido o direito à cultura e à arte, conforme assegura o Artigo 215 da Constituição Federal. Mais do que um espaço de aprendizado musical, a banda representa um ambiente de convivência comunitária e formação cidadã, refletindo os princípios educacionais defendidos pela UNESCO.

