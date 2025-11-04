Acessibilidade

04 de Novembro de 2025

Cultura

Banda Municipal realiza ensaio aberto e participa de evento literário em Aquidauana

A apresentação integrou a programação preparatória para o Dia do Músico

Da redação

Publicado em 04/11/2025 às 11:24

Atualizado em 04/11/2025 às 11:26

Plínio Goes

A Banda Municipal Otávio Mongelli realizou um ensaio aberto na Praça dos Estudantes, em Aquidauana, na noite de domingo (2). A apresentação integrou a programação preparatória para o Dia do Músico, que será comemorado ainda neste mês com um evento no mesmo local, reunindo artistas locais e regionais.

O ensaio contou com a participação do cantor Serpa, da dupla Raffa & Ruan e dos artistas Vivianny Vieira e Gabriel Ferrari. A atividade reuniu público variado, que acompanhou as apresentações durante a noite.

Os ensaios abertos fazem parte das ações da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com o objetivo de incentivar a prática musical e promover espaços culturais de convivência.

Além da apresentação na praça, a Banda Municipal Otávio Mongelli, sob a regência do maestro Isaque Fonseca, participou do lançamento do livro “Por Mares Nunca Dantes Navegados”, do professor José Alonso Torres Freire, realizado no auditório da UFMS – Unidade II, no último dia 30 de outubro.

Durante o evento, a banda executou repertório musical que integrou a programação do lançamento. O maestro Isaque Fonseca destacou a importância de ações que reúnam arte, música e literatura como forma de valorização da cultura local.

