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Banda Nômads retorna ao Encontro de Relíquias e promete agitar sábado em Aquidauana

Grupo reforça sua ligação com o evento, que celebra uma década de história na Avenida Pantaneta

Anibal Placêncio

Publicado em 04/06/2026 às 09:00

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Banda Nômads se apresenta no 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana / Divulgação

Fim de semana do 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana promete ser marcado por intensidade e boa música com a apresentação da banda Nômads. O show será no sábado (06) e integra a programação oficial de um dos eventos mais tradicionais de Mato Grosso do Sul.

Com presença na cena regional, o grupo carrega uma trajetória construída nos palcos e no contato direto com o público, característica comum às bandas que ajudam a dar identidade ao festival ao longo dos anos. A participação nesta edição reforça essa conexão com o evento, que, ao longo do tempo, se consolidou como vitrine para artistas locais e regionais.

A banda Nômads já esteve ligada a edições anteriores do encontro, em meio a uma programação que sempre valorizou o rock e suas vertentes, reunindo diferentes estilos e gerações em torno da música ao vivo. O histórico fortalece o retorno ao palco da Avenida Pantaneta, agora em uma edição comemorativa.

Para este sábado, a expectativa é de uma apresentação dinâmica, com repertório pensado para envolver o público e acompanhar o clima festivo que toma conta do evento. Em um ambiente onde o passado automobilístico encontra a cultura contemporânea, a música surge como elo entre diferentes públicos.

O 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana, que acontece de 04 a 07 de junho, reúne exposições de veículos antigos, praça de alimentação e atrações culturais, além de uma programação musical diversificada que inclui artistas regionais e nomes de alcance nacional.

Sobre o evento

Será realizado nesta semana de feriado, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho, na Avenida Pantaneta. Informações sobre o evento podem ser acompanhadas pelo site O Pantaneiro e pelas redes sociais.

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