Banda Raimundos e muito mais no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

Os dias 9, 10 e 11 de junho, já estão marcados na agenda. Uma exposição especial com carros antigos, em perfeito estado de conservação e modelos raros, estará acontecendo na Avenida Pantaneta, no bairro Alto da cidade. Além dessas raridades e da Banda Raimundos, terá show com Chicão Castro, Mané Coxinha e os Cabeça Oca, Marasmo e muito mais. Praça alimentação, segurança e banheiro, fazem parte da infraestrutura para oferecer conforto às famílias que estarão nessa festa.