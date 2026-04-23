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MÚSICA

Banda Sem Rótulo conquista público e movimenta cenário musical de Aquidauana com proposta inovadora

Formado por cinco amigos, o grupo rapidamente deixou de ser apenas uma novidade para se tornar presença frequente em eventos e casas da região.

Redação

Publicado em 23/04/2026 às 14:29

Atualizado em 23/04/2026 às 15:00

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Há cerca de um mês, a cidade de Aquidauana ganhou um novo destaque em seu cenário cultural: a estreia da Banda Sem Rótulo (BSR). Formado por cinco amigos — Jeferson Mussato, Gilmar Filho, Bruno Jorge, Yuri Jeferson e Fabiano Arruda — o grupo rapidamente deixou de ser apenas uma novidade para se tornar presença frequente em eventos e casas da região.

A origem da banda é marcada pela espontaneidade. A ideia surgiu durante um encontro musical entre amigos no Espaço Flor de Tangerina, onde, entre improvisos, risadas e diferentes estilos, nasceu o questionamento que daria início ao projeto: transformar aquela mistura em algo maior. A resposta veio naturalmente — e com ela, o nome e o Slogam que hoje define a essência do grupo: “Banda Sem Rótulo “se é música a gente toca!”

A Banda Sem Rótulo se diferencia justamente por não se prender a um único estilo musical. Com um repertório que transita entre pop, rock, sertanejo e pagode, o grupo aposta na diversidade como sua principal marca. A proposta é clara: levar ao público uma experiência dinâmica, em que diferentes gostos musicais se encontram em uma mesma apresentação.

Desde a estreia, a banda tem intensificado sua agenda, passando por apresentações em Aquidauana e também em cidades vizinhas como Dois Irmãos do Buriti e Miranda. Por onde passa, o grupo chama atenção não apenas pela versatilidade musical, mas também pelo carisma e pela interação com o público, elementos que têm contribuído para o crescimento de sua popularidade.

A recepção dos espectadores tem sido positiva, com destaque para a energia contagiante no palco e a capacidade de agradar diferentes públicos em uma única noite. Em pouco tempo de atuação, a Banda Sem Rótulo já demonstra potencial para se consolidar como um dos nomes mais promissores da música local.

Com uma proposta democrática e apresentações marcadas pela animação e diversidade, a Banda BSR segue conquistando espaço e fortalecendo sua identidade. Para o público, fica o convite: acompanhar de perto a trajetória de um grupo que prova, a cada show, que a música não precisa de rótulos para encantar.

Para acompanhar a agenda, novidades e registros das apresentações, o público pode acessar o Instagram oficial da banda: @bandasemrotulobsr. Contatos podem ser feitos pelo WhatsApp (67) 99988-2522

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