Banda Tarja Preta abre 10º Encontro de Relíquias com energia e nostalgia em Aquidauana

Banda Tarja Preta é um dos nomes mais representativos do rock regional sul-mato-grossense / Divulgação

Abertura do 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana, nesta quinta-feira (04), ganha um tempero especial com a apresentação da banda Tarja Preta, um dos nomes mais representativos do rock regional sul-mato-grossense. Com quase nove anos de trajetória, o grupo chega ao palco do evento trazendo na bagagem uma história marcada por persistência, paixão pela música e conexão direta com o público.

Formada por músicos experientes e atuantes na cena local, a Tarja Preta construiu seu espaço ao longo dos anos se apresentando em bares, festivais e encontros culturais por diversas cidades do estado. A banda se destaca pela fidelidade aos grandes clássicos do rock nacional, interpretando sucessos que atravessam gerações e seguem vivos na memória afetiva do público.

No repertório, não faltam canções de ícones como Legião Urbana, Capital Inicial, Titãs e Ira!, em performances que misturam técnica, energia e uma entrega intensa no palco. Essa combinação tem sido a marca registrada do grupo, que transforma cada apresentação em uma experiência coletiva, na qual o público não apenas assiste, mas participa ativamente.

A escolha da Tarja Preta para abrir a programação musical do Encontro de Relíquias reforça a valorização dos talentos regionais e promete aquecer o público logo na primeira noite do evento. Em sintonia com o clima nostálgico dos carros antigos expostos na Avenida Pantaneta, o show da banda deve embalar os visitantes em uma viagem no tempo — desta vez, guiada pela música.

Com entrada gratuita, o evento é um convite aberto para famílias, amantes do antigomobilismo e fãs de boa música aproveitarem uma noite especial em Aquidauana. A expectativa é de que a apresentação da Tarja Preta dê o tom de uma semana de feriado marcada por cultura, entretenimento e celebração.

Nesta quinta-feira, o ronco dos motores divide espaço com os acordes das guitarras. E quem estiver presente, terá a chance de conferir de perto a força de uma banda que carrega no som a essência do rock e a identidade de toda uma região.

Sobre o evento

O 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana acontece nesta semana de feriado, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho, na Avenida Pantaneta. Informações sobre o evento podem ser acompanhadas pelo site O Pantaneiro e pelas redes sociais.