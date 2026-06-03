Acessibilidade

03 de Junho de 2026 • 15:50

Buscar

Últimas notícias
X
Rock regional

Banda Tarja Preta abre 10º Encontro de Relíquias com energia e nostalgia em Aquidauana

Promessa é de um show vibrante, celebrando quase uma década de estrada e os grandes clássicos do rock nacional

Anibal Placêncio

Publicado em 03/06/2026 às 08:28

Atualizado em 03/06/2026 às 09:11

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Banda Tarja Preta é um dos nomes mais representativos do rock regional sul-mato-grossense / Divulgação

Abertura do 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana, nesta quinta-feira (04), ganha um tempero especial com a apresentação da banda Tarja Preta, um dos nomes mais representativos do rock regional sul-mato-grossense. Com quase nove anos de trajetória, o grupo chega ao palco do evento trazendo na bagagem uma história marcada por persistência, paixão pela música e conexão direta com o público.

Formada por músicos experientes e atuantes na cena local, a Tarja Preta construiu seu espaço ao longo dos anos se apresentando em bares, festivais e encontros culturais por diversas cidades do estado. A banda se destaca pela fidelidade aos grandes clássicos do rock nacional, interpretando sucessos que atravessam gerações e seguem vivos na memória afetiva do público.

No repertório, não faltam canções de ícones como Legião Urbana, Capital Inicial, Titãs e Ira!, em performances que misturam técnica, energia e uma entrega intensa no palco. Essa combinação tem sido a marca registrada do grupo, que transforma cada apresentação em uma experiência coletiva, na qual o público não apenas assiste, mas participa ativamente.

A escolha da Tarja Preta para abrir a programação musical do Encontro de Relíquias reforça a valorização dos talentos regionais e promete aquecer o público logo na primeira noite do evento. Em sintonia com o clima nostálgico dos carros antigos expostos na Avenida Pantaneta, o show da banda deve embalar os visitantes em uma viagem no tempo — desta vez, guiada pela música.

Com entrada gratuita, o evento é um convite aberto para famílias, amantes do antigomobilismo e fãs de boa música aproveitarem uma noite especial em Aquidauana. A expectativa é de que a apresentação da Tarja Preta dê o tom de uma semana de feriado marcada por cultura, entretenimento e celebração.

Nesta quinta-feira, o ronco dos motores divide espaço com os acordes das guitarras. E quem estiver presente, terá a chance de conferir de perto a força de uma banda que carrega no som a essência do rock e a identidade de toda uma região.

Sobre o evento

O 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana acontece nesta semana de feriado, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho, na Avenida Pantaneta. Informações sobre o evento podem ser acompanhadas pelo site O Pantaneiro e pelas redes sociais.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

10º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Ilusionista Thiper promete encantar público ao levar shows de mágica para Avenida Pantaneta

Oportunidade de Trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece vagas para auxiliar de cozinha, campeiro e forneiro

Meteorologia

Terça-feira tem sol e variação de nuvens em Aquidauana

Temperaturas ficam entre 17°C e 29°C, com ventos fracos e ausência de previsão de chuva

Trânsito

Carro colide com veículo estacionado no bairro Nova Aquidauana e deixa um ferido

Publicidade

Atração confirmada

Banda V12 traz melhor do rock e músicas autorais para 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana

ÚLTIMAS

Meio Ambiente

Bombeiros controlam incêndio em terreno baldio às margens do Anel Viário de Corumbá

Populares acionaram a corporação após avistar grande extensão de fumaça e chamas na rodovia BR 262

Trânsito

Queda de moto deixa duas mulheres feridas em Anastácio

Vítimas de 21 e 47 anos foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Aquidauana

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo