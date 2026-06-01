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Atração confirmada

Banda V12 traz melhor do rock e músicas autorais para 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Apresentação está marcada para o terceiro dia do evento

Anibal Placêncio

Publicado em 01/06/2026 às 17:30

Atualizado em 01/06/2026 às 17:38

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Banda V12, atração confirmada no 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana / Divulgação

Grande sucessos do rock e músicas autorais prometem dar o tom da apresentação da banda V12 no 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana. O show está marcado para o terceiro dia do evento, no sábado (06).

Outra atração tradicional do evento e bastante pedida pelo público que lota a Avenida Pantaneta, a banda surgiu em 2016, como um trio formado por cajón, voz, violão e baixo. Ao longo dos anos, o projeto cresceu e trouxe novos integrantes, consolidando uma formação mais completa voltada ao rock e à música autoral.

Em 2023, a V12 promoveu o lançamento da música "Meu Destino", uma composição de Evandro Vaz que teve inspiração nas viagens, estradas e experiências vividas pelos integrantes durante os shows pelo interior sul-mato-grossense.

Entre os projetos mais conhecidos, destaque para o espetáculo "Entre Máquinas e Nuvens", que revisita a obra da histórica banda sul-mato-grossense Vaticano 69, interpretando músicas como "Um Breve Estudo Sobre o Tempo", "Cavalo de Troia", "Do Que Você Tem Medo? " e "Uma Pra Estrada".

Sobre o evento

Consolidado como uma das grandes referências do calendário de Mato Grosso do Sul, o 10° Encontro de Relíquias promete uma edição histórica em Aquidauana. O evento de entrada franca, que será realizado nesta semana, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho, conta com uma grande rede de apoio para superar todas as expectativas do público.

Ao longo de seus 10 anos de história, o Encontro de Relíquias se consolidou como referência entre os amantes de veículos antigos, atraindo participantes de várias regiões do Brasil e até de outros países.

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