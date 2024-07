Bandas de Percussão participam de Circuito Estadual em Porto Murtinho

No último sábado, 29, a Banda de Percussão Mário Guerreiro, da Escola Profª. Dóris Mendes Trindade, em parceria com a Banda Marcial Municipal Exaltation Brass, estiveram participando do Circuito Sul-Mato-Grossense de Bandas e Fanfarras, no município de Porto Murtinho.

O Circuito Sul-Mato-Grossense de Bandas e Fanfarras promove apresentações e performance de bandas e fanfarras do MS, ocorre em diversos municípios levando a música instrumental gratuitamente para a população conferir, além de incentivar o intercâmbio cultural, musical e educacional entre integrantes (crianças, adolescentes, jovens e adultos) de diversas bandas e fanfarras das escolas públicas e bandas municipais.

As apresentações das bandas e fanfarras envolveram cerca de 600 músicos amadores e profissionais. As Bandas de Percussão Mário Guerreiro e Exaltation Brass, de Aquidauana, contaram com 30 integrantes, com idades entre 11 a 38 anos, se apresentaram sob a regência do maestro Jeilson Freitas e o corpo coreográfico coordenado por Muriely Ramires.

Ao final do evento, as Bandas receberam um troféu de participação no concurso. Para a apresentação no evento, as Bandas de Percussão Mário Guerreiro e Exaltation Brass, tiveram o apoio da Prefeitura de Aquidauana e, também, da Escola Estadual Profª. Dóris Mendes Trindade.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana