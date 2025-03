Bandido abandona barco apÃ³s furtar motor no rio Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

O dono de uma chácara na beira do rio Aquidauana amargou o prejuízo após o motor de seu barco ser furtado durante o fim de semana.



Conforme informações, o dono da embarcação a estacionou no deck da chácara na beira do rio no dia 19 de março. Neste fim de semana, quando retornou, o barco não estava mais no deck.



Ele então subiu e desceu o rio para procurar quando encontrou apenas o barco, sem o motor, próximo ao rancho do Pescador.



O motor furtado é um Yamaha de 15HP. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil do município.