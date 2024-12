Bandido invade mini restaurante e furta moedas e cigarros em Aquidauana

Divulgação

Bandidos invadiram um mini restaurante na madrugada de quarta-feira (18), no bairro Alto, em Aquidauana, e furtaram carteiras de cigarro.

Conforme informações boletim de ocorrência, a vítima de 47 anos, relatando que, em seu local de trabalho, por volta das 03h30 da madrugada, um indivíduo invadiu o estabelecimento um mini restaurante na Rua Estevão Alves Correia no Bairro Alto em Aquidauana pela parte superior, vindo a romper uma grade que dá acesso ao local.

Segundo o comunicante, foram subtraídos aproximadamente R$ 30,00 em moedas e diversas carteiras de cigarro.

As câmeras de segurança capturaram imagens do suspeito se retirando do local em uma bicicleta com detalhes de cor branca, trajando uma blusa de manga azul.

No momento da fuga, o suspeito cobriu o rosto a fim de não ser identificado.

O comunicante informou ainda que o alarme do local foi acionado, o que fez com que se retirasse do local.