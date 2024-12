Bandidos enforcam adolescente filha de dona de loja e roubam produtos em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Dois bandidos, um deles com aparência de ter 14 anos de idade, enforcaram uma adolescente filha da dona de uma loja no bairro Nova Aquidauana e roubaram produtos do local. O crime ocorreu na sexta-feira (20), às 19h45, na avenida Mato Grosso do Sul, em Aquidauana.

Segundo informações da polícia, a jovem estava com a mãe no local, mas do outro lado da rua, quando os dois bandidos entraram na loja.

A jovem foi atendê-los e dentro da loja os dois deram um mata leão na menina, que caiu no chão.

Eles mandaram a garota ficar quieta, roubaram bonés, cremes, perfumes e fugiram sentido a um supermercado na região.

A Polícia Militar foi acionada. Os autores ainda não foram encontrados.