Bandidos furtam rodas de moto em Aquidauana

PCMS/ Ilustrativa

Dois homens em uma moto aproveitaram a oportunidade de furtar duas rodas de uma motocicleta que estava estacionada em frente a uma casa, na noite do feriado do dia 20, no bairro Alto, em Aquidauana.

Segundo o boletim de ocorrência, o dono da moto procurou a Polícia Civil para registrar o furto.

Ele relatou ter emprestado o veículo a sua irmã, que foi na casa de amigos e deixou a moto estacionada na frente.

A irmã do dono da moto contou à polícia que estava dentro da casa quando ela e os amigos ouviram um barulho e ao saírem, viu dois homens fugindo com as rodas. Eles estavam em uma outra moto.

A Polícia Militar foi acionada, o fato relatado e a fisionomia dos autores foi descrita pelas testemunhas.

Os bandidos não foram localizados, assim como as rodas.