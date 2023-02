Bandidos reviram e furtam associação de moradores em Aquidauana

Moradora de Aquidauana, usou as redes sociais nesta terça-feira (7), para fazer um desabafo após encontrar a sede da Associação de Moradores do Jardim Eliane revirada.

Na sua página, ela postou fotos e escreveu o seguinte: "ROUBO...Hoje nos deparamos com nossa Sede da Associação de Moradores do Jardim Eliane revirada. Foi extraído vários utensílios de cozinha, arquivo todo quebrado e objetos extraído do seu interior. Aparelho de som com caixa, caixa de ferramentas levados por algum desocupado".

Ainda em tom indignado, a moradora continua: "Tentamos manter essa SEDE ativa, realizando locação do espaço, PASTELADAS e brechós para mante-lá limpa e com as contas de água e luz em dia. Local que é de todos... sem fins lucrativos. É decepcionante!!!", finalizou a moradora.

No post, os comentários dos internautas são de revolta. "Isso dói até na alma. De um lado, um grupo dedicado, se doando, por sua comunidade, sem medir esforços; do outro lado, um vagabundo, desocupado pondo tudo a perder; é revoltante demais", escreveu um usuário das redes sociais.