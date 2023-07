Barbie leva fãs de todas as idades ao cinema em Aquidauana

Barbie Encanta Fãs de Todas as Idades no Cinema de Aquidauana / Divulgação

O filme Barbie teve sua estreia na quinta, dia 20, para alegria das fãs da boneca, que esperavam há anos pelo longa-metragem. Em Aquidauana chegaram fãs de outras cidades, como Patrycia Ferraz, 35, que chegou de Nioaque, vestida de rosa na companhia das filhas Lara, 10 anos e Labelle, 15. A emoção dessas fãs não foi diferente de nenhum outro lugar no mundo.

As admiradoras da boneca, principalmente, lotaram as sessões do Cine Atlântico numa ansiedade em ver personificado o brinquedo que habita o imaginário de toda menina, adolescente e, até mesmo, das mais maduras, que carregam uma memória afetiva com a boneca, como relata Patrycia.



“No começo, depois de alguns vídeos falando sobre o filme, não estava animada a assistir, ao contrário das meninas, ansiosas, para ver Barbie, se vestir de rosa, e com isso decidi que tinha que realmente ver o filme e tirar minhas conclusões e não me arrependi, pois gostei da mensagem que o filme passa. Nosso grupo foi todo de rosa, todas animadas para o momento, entramos na onda, não tiramos selfie, só uma foto da tela mesmo. Não choramos, mas tem partes que emocionam, sim, acredito até que mais a mãe do que a filha. A Barbie fez mais parte da minha vida do que das meninas, eu era bem mais fã de Barbies do que elas, inclusive tenho minhas Barbies até hoje e elas brincaram. Adoramos o filme,” revela Patrycia, bem animada.



A memória afetiva que leva as lágrimas e provoca uma viagem no tempo





Passeando pelo corredor do cine Atlântico era impossível, encontrar outra cor de roupa ou mesmo alguém sem a alegria do momento de entrar na sala escura e “viajar” nas imagens do filme. Outra admiradora da boneca que veio da cidade de Anastácio com as filhas assumiu que sua emoção foi maior que das meninas é Katucha, 39. Ela esteve na sessão com as filhas Nicolle, 12, Mariana, 7 e Rafaela, 8 meses e confessou que o filme lhe trouxe lembranças que as levaram às lágrimas.





“Acredito que a emoção maior foi a minha. Não teve como conter as lágrimas. O filme faz você voltar nas lembranças que por motivos do dia a dia ficam esquecidas. O filme te leva as lembranças de pessoas que hoje não existem mais aqui, mas na memória. Não poderia ser diferente. Passamos a semana pensando nos rosas. A mãe aqui não pensou duas vezes e já colocou até um laço no cabelo. O filme mexeu com o Brasil todo. Poderia ter mais rosa. Valeu, sim esperar. Não é só sobre o filme, mas sim onde ele te leva, onde ele te toca. Não é só um brinquedo, são momentos. São lembranças doces. Era esperar o Natal para poder ganhar a boneca, a casa, o carro. E não estou falando só dos presentes. Quem tem minha idade é era fã da Barbie vai saber do que estou falando,” revela Katucha, com emoção.









O hall do Cine Atlântico ficou tomado por uma “nuvem” cor de rosa nos mais variados tons, modelos e idade de suas fãs. O clima de festa de debutante tomou conta da noite com o "glamour" de uma princesa, embora a protagonista em anda se assemelhe a uma moça com o comportamento de uma princesa, mas causa a mesma euforia.



“Todas as sessões foram lotadas. Muitos clientes, inclusive homens de nossa equipe que veio a caráter. Muita procura! Sessões às 16:45; 19:10 e 21:30h. Há ingressos, mas como o pessoal está comprando muito de forma online eles estão se esgotando muito rápido. As sessões mais procuradas são as de 19:10h e 21:30h. Quem veio ontem comprar na hora paras as sessões da noite não conseguiu porque os ingressos pra essas se esgotaram na terça! Aí já compraram para outro dia. Para hoje (sexta) já está praticamente lotado as 2 últimas sessões”, conta Mauro, dono do Cine Atlântico.







Independente do gênero, masculino ou feminino, a noite foi para todo mundo brincar, se divertir e extravasar um lado criança ou mesmo saudosista. O tom rosa iluminou Aquidauana durante o dia e a noite, nas sessões do filme "Barbie", estrelado por Margot Robbie e dirigido por Greta Gerwig, que segue em cartaz no Cine Atlântico Super Center, estará aberto nesse mês de julho de terça-feira a domingo, para atender o público que está de férias.