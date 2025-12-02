Acessibilidade

03 de Dezembro de 2025 • 01:12

Aquidauana

Base do CRA é campeã invicta em Festival de futebol Society

A competição, que envolveu 21 equipes de diversas cidades, incluindo da capital sul-mato-grossense, aconteceu na Arena 67, em Campo Grande

Redação

Publicado em 02/12/2025 às 22:39

Atualizado em 02/12/2025 às 22:41

A melhor base do Estado é de Aquidauana. E isso os meninos da categoria sub 11 da seleção de base do CRA (Clube de Regatas de Aquidauana), provaram no último sábado (29) quando garantiram o 1º lugar no Festival Sub 11 sul-mato-grossense futebol Society.

A competição, que envolveu 21 equipes de diversas cidades, incluindo da capital sul-mato-grossense, aconteceu na Arena 67, em Campo Grande.
A seleção sub 11 do CRA faturou o título de campeã, de forma invicta, após 07 jogos, vencendo o ABC na partida semifinal nos pênaltis e o GSA na grande fianl, por um placar de 3 x 2.

"Este título é inédito para Aquidauana. Estou muito feliz em poder fazer parte desta conquista, mas principalmente em ver o tanto que nossos meninos suaram a camisa literalmente para conquistar a medalha de ouro e o troféu de campeão", comemorou o técnico Renato Santhiago.

Em meio a celebração o técnico lembrou que os meninos treinam com constância na escola de futebol "Meninos de Ouro".

Representando Aquidauana, entraram em campo: Cleison Elias, Denian Farias, Eduardo Rossaty, Eduardo Jorge, Eniesta Rondora, Gabriel Mendes, Guilherme Acosta dos Anjos, Haislan dos Santos, João Lucas dos Santos, João Felipe da Cunha, Luis Eduardo da Cunha, João Mario da Silva e Samuel Santhiago.

O técnico Renatinho, como é carinhosamente chamado, aproveitou para agradecer ao apoio e incentivo dos pais e dos familiares.

