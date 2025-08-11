Basquete de Aquidauana conquista vice-campeonato estadual

Na categoria masculina de 12 a 14 anos, a equipe de basquete de Aquidauana conquistou o vice-campeonato estadual. O time, formado por alunos da Escola Coronel José Alves Ribeiro (Cejar), competiu entre os dias 4 e 10 de agosto.

Foi concluída no último domingo (10) mais uma etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul – Primeira Divisão, em Campo Grande. A competição reuniu atletas de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, nos naipes masculino e feminino.

Representaram o município os estudantes Lemuel Douglas Ortiz dos Santos, Uriel Vargas dos Santos Melgarejo, Luis Henrique Carvalho da Silva Granda, João Vitor Cardoso Oliveira, Ulisses Machado Junior, Alexander de Moura Soares Filho, José Pereira Brito Junior, Luis Felipe do Prado Lima e Samuel Duarte Brandão. A equipe foi comandada pelo técnico professor Alfredino de Oliveira Junior, com Guilherme Santos de Aquino como chefe de delegação.

O prefeito Mauro do Atlântico destacou o esforço coletivo:

“Parabenizo nossos estudantes e toda a comissão técnica pelo excelente desempenho. Esta conquista mostra que, com dedicação e apoio, podemos alcançar grandes resultados e levar o nome de Aquidauana ao pódio estadual.”

A participação contou com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, além do incentivo da direção da escola e dos pais dos atletas.

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul são organizados pelo Governo do Estado, via Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

