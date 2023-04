Batalhão Carlos Camisão promove concerto musical em homenagem ao Dia da Engenharia

Evento ocorre na Praça dos Estudantes hoje / Divulgação

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate "Batalhão Carlos Camisão" vai promover um concerto musical nesta segunda-feira, 10 de abril, às 19 horas, na Concha Acústica de Aquidauana, em homenagem ao Dia da Engenharia.

Os aquidauanenses que forem prestigiar o evento podem levar um banquinho ou cadeira para prestigiar a vontade o conserto.

O Comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Felipe Araújo Barros fez o convite para que a população possa participar das comemorações alusivas ao Dia da Arma de Engenharia na guarnição de Aquidauana-MS.

Segundo o convite, a programação contou com uma formatura geral em ato de solenidade militar no 9º Batalhão às 9h30, onde os presentes estiveram com trajes militares.

A noite, às 19h, haverá o concerto com a Banda Sinfônica do CMO na concha acústica, na Praça dos Estudantes.