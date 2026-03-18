BatalhÃ£o de Aquidauana atua apÃ³s queda de ponte em Rio Negro

A atuaÃ§Ã£o do batalhÃ£o tem como objetivo restabelecer o acesso da populaÃ§Ã£o e permitir a continuidade da circulaÃ§Ã£o na regiÃ£o afetada
DivulgaÃ§Ã£o
O 9º Batalhão de Engenharia de Combate, sediado em Aquidauana, está em deslocamento para a região de Rio Negro (MS), onde irá realizar a instalação de uma passadeira sobre o Rio do Peixe, na MS-080, após a queda de uma ponte.
A atuação do batalhão tem como objetivo restabelecer o acesso da população e permitir a continuidade da circulação na região afetada.
A passadeira será utilizada como estrutura provisória para travessia de pedestres e veículos leves, garantindo a ligação entre comunidades impactadas pela interrupção da via.
Na sequência, o batalhão também deverá realizar a instalação de uma ponte do tipo LSB (Logistic Support Bridge), que será utilizada como solução para a travessia no local.
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PolÃcia
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Escolhas conscientes
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