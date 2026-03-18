BatalhÃ£o de Aquidauana atua apÃ³s queda de ponte em Rio Negro

DivulgaÃ§Ã£o

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate, sediado em Aquidauana, está em deslocamento para a região de Rio Negro (MS), onde irá realizar a instalação de uma passadeira sobre o Rio do Peixe, na MS-080, após a queda de uma ponte.

A atuação do batalhão tem como objetivo restabelecer o acesso da população e permitir a continuidade da circulação na região afetada.