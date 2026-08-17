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De madrugada

Batida de caminhonete contra árvore deixa duas vítimas em Aquidauana

Acidente ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira; condutor não foi encontrado no local

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/08/2026 às 09:28

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Caminhonete foi encontrada bastante danificada / Divulgação/Samu

Duas vítimas foram atendidas após uma caminhonete colidir contra uma árvore durante a madrugada desta segunda-feira (17), na Rua Duque de Caxias, em Aquidauana. O acidente ocorreu por volta das 04h05, nas proximidades do antigo Mercado JR.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o local da batida. A caminhonete foi encontrada bastante danificada, indicando que o impacto da colisão foi forte. O motorista deixou o local após o acidente e, até o momento, o paradeiro dele segue desconhecido.

De acordo com o Samu, uma das passageiras estava consciente, mas apresentava ferimentos no rosto e hemorragia nasal. Ela recebeu os primeiros atendimentos ainda no local, foi estabilizada pelos socorristas e encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, onde permaneceu sob avaliação médica.

Duas vítimas são atendidas após caminhonete bater contra árvore em Aquidauana2

A segunda vítima recebeu atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros. Não há atualizações sobre o estado de saúde dela, assim como das circunstâncias da colisão, que ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

O Samu reforçou o alerta para os riscos no trânsito, especialmente durante a madrugada, quando a baixa visibilidade, a velocidade, o consumo de álcool e outros fatores podem aumentar os riscos de acidentes.

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