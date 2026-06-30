Batida em cruzamento termina com mulher ferida em Aquidauana

Acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira; vítima tem 35 anos
Colisão ocorreu no horário do almoço desta terça-feira / Você Repórter
A condutora de uma moto ficou ferida após se envolver em uma colisão com um carro, no início da tarde desta terça-feira (30), em Aquidauana. O acidente aconteceu por volta das 12h40, no cruzamento das ruas Giovani Toscano de Brito e Antônio Campelo, e mobilizou uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram a motociclista, 35 anos, caída na via. Conforme informado pelo Samu, ela estava sem capacete no momento da abordagem inicial realizada pela equipe de resgate.
Durante a avaliação clínica, a mulher apresentou dor no punho direito. Diante da suspeita de lesão, os profissionais realizaram a imobilização do membro. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana.
O motorista também foi avaliado pelos socorristas do serviço 192. No entanto, como não apresentava ferimentos aparentes nem queixas de dor, recebeu orientações da equipe e optou por assinar o termo de recusa de atendimento.
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