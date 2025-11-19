Acessibilidade

21 de Novembro de 2025 • 09:08

Polícia

Batida entre bicicleta elétrica e carro deixa mulher ferida em Aquidauana

Acidente aconteceu na tarde de terça-feira (18), nas proximidades da antiga Escola Laudelino Barcelos

Da redação

Publicado em 19/11/2025 às 11:59

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana atendeu, na tarde de ontem (18), uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo uma bicicleta elétrica e um carro de passeio na rua Estevão Alves Corrêa, nas proximidades da antiga Escola Laudelino Barcelos. A colisão deixou uma mulher de 58 anos, condutora do ciclomotor, ferida.

Ao chegar ao local, por volta das 15h45, a guarnição encontrou a vítima sentada na calçada, consciente e orientada. Ela apresentava trauma na região frontal, escoriações nos joelhos e relatava dores no tórax. Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos, incluindo imobilizações, assepsia e curativos.

Após o atendimento inicial, a mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos. A condutora do carro de passeio não sofreu ferimentos.

