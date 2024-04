Acidente grave na BR 262 deixa uma criança morta e dois feridos

Ronald Regis e João Éric / Jornal O Pantaneiro

Uma carreta tombou deixando, Manuela Vitória de 5 anos morta e outras duas pessoas feriadas na manhã desta quinta-feira (25), na BR 262, região da Serrinha, sentido Aquidauana/Miranda.



Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros, no local foi constatado o tombamento de um caminhão carregado de compensados (madeira), enquanto subia a serrinha.



Os bombeiros contabilizaram três vítimas, sendo um homem de 43 anos (motorista), consciente e orientado, apresentando taquicardia e escoriações pelo tronco. Ele atendido e transportado ao Pronto Socorro de Aquidauana.

Bombeiros trabalhando no local - Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

A segunda vítima, uma mulher de 29 anos, mãe da criança, estava consciente e orientada, com o pé esquerdo preso às ferragens do veículo, apresentando fratura com perda de tecidos moles no pé esquerdo. Foi realizado o desencarceramento e as devidas imobilizações e transportada ao Pronto Socorro de Aquidauana.

Local do acidente - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Já a terceira vítima, uma menina de 05 anos, estava em morta no local, apresentando fratura de crânio (esmagamento).

Ainda segundo apurado pelo Jornal O Pantaneiro, a segunda vítima está em estado grave.



A via foi parcialmente bloqueada para a realização do resgate e remoção do veículo acidentado, causando lentidão no tráfego.



Matéria atualizada as 11h17.