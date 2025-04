Batida entre carro e carreta mobiliza bombeiros na BR-262 em Aquidauana

Divulgação/ Bombeiros

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta na BR-262, nas proximidades do Sítio Ana Paula, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana na tarde do último sábado (5). O motorista do veículo de passeio, um homem de 34 anos, foi socorrido com dores na perna esquerda, na região da tíbia.



A guarnição foi acionada e chegou rapidamente ao local para prestar os primeiros atendimentos. Utilizando técnicas de imobilização, os bombeiros garantiram a segurança da vítima durante o resgate. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana para avaliação médica detalhada.



As causas da colisão ainda serão apuradas pelos órgãos competentes. O impacto entre o carro e a carreta, que ocorreu em um trecho movimentado da rodovia, alerta para os riscos de acidentes envolvendo veículos pesados e reforça a importância da prudência no trânsito.



O Corpo de Bombeiros Militar destaca que atenção redobrada nas estradas é fundamental, especialmente em rodovias como a BR-262, onde o fluxo intenso e a alta velocidade aumentam o risco de ocorrências graves. Manter a distância segura entre os veículos, respeitar os limites de velocidade e dirigir com responsabilidade são atitudes que salvam vidas.



“No trânsito, cada escolha conta. A prevenção ainda é a melhor forma de proteger a si mesmo e aos outros”, reforça a corporação.