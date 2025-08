Batida entre carro e moto deixa duas pessoas feridas em Aquidauana

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na tarde de sábado (3), por volta das 18h05, no cruzamento da Avenida Pantaneta com a Rua dos Ferroviários, em Aquidauana. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e encontrou duas vítimas no local.



Segundo os bombeiros, a condutora da motocicleta, uma idosa de 68 anos, estava sentada na guia da calçada, consciente, orientada e sem lesões aparentes. O passageiro da moto, um homem de 73 anos, também não apresentava ferimentos visíveis. Ambos apresentavam sinais e sintomas de embriaguez alcoólica.



Testemunhas relataram que, após a colisão, o condutor do automóvel envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro. A ocorrência foi registrada e deve ser encaminhada às autoridades competentes para investigação.

