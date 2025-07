Batida entre carro e moto deixa motociclista ferido em Aquidauana

João Éric / O Pantaneiro

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido na manhã desta quarta-feira (23), em Aquidauana. A colisão aconteceu por volta das 7h, no cruzamento da rua Marechal Mallet com a rua Francisco de Castro, nas proximidades do Pronto Socorro do bairro Guanandy.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ao motociclista, que sofreu escoriações. Após os procedimentos no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Aquidauana para avaliação médica.



A Polícia Militar também esteve na ocorrência e realizou os procedimentos de praxe no local do acidente.