Batida entre carro e moto deixa mulher ferida em Aquidauana

Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Uma mulher ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito entre a moto que pilotava e um Corolla. O fato aconteceu na manhã desta sexta-feira (7) por volta das 9h, na Rua Manoel Aureliano da Costa com a Rua Marechal Mallet, no Bairro Guanandy, em Aquidauana.

De acordo com relatos obtidos no local, a mulher que estava conduzindo a motocicleta foi encaminhada para o pronto-socorro local. Ela estava consciente e orientada, sofrendo apenas escoriações leves decorrentes do acidente.

O motorista do veículo não sofreu ferimentos. Em seu relato, ele afirmou que a moto estava em seu ponto cego, o que dificultou a percepção do veículo antes da colisão.

As autoridades locais estão investigando as circunstâncias exatas do acidente para determinar as responsabilidades e tomar as medidas cabíveis.