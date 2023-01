Batida entre dois carros deixa motorista ferido

Bombeiros atenderam a vítima / Divulgação

Batida entre dois carros deixou um motorista ferido na tarde desta sexta-feira (13), no Centro de Aquidauana.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, era por volta das 15h quando a equipe foi acionada para atender ao acidente de trânsito no cruzamento da rua Sete de Setembro com a rua dos Ferroviários.

De acordo com as informações coletadas, a condutora do carro modelo Fiat Uno deslocava na rua Dos Ferroviários, sentido bairro/centro, quando colidiu no carro VW Gol que trafegava na rua Sete de setembro.

Para o atendimento foram empenhadas duas viaturas de emergência com cinco militares da corporação.

Quando a equipe chegou no local do acidente, todos os ocupantes estavam fora dos veículos. Os militares realizaram o atendimento Pré-Hospitar, sendo que o condutor do Gol foi conduzido até o Pronto Socorro.

Ele reclamava de dores na mão direita. Os demais envolvidos permaneceram no local sem lesões aparentes.