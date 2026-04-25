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Batida entre veículos termina em capotamento no Nova Aquidauana

A caminhonete modelo Chevrolet S10, utilizada para serviços de manutenção, ficou tombada até a chegada do resgate

Redação

Publicado em 25/04/2026 às 13:56

Atualizado em 25/04/2026 às 15:09

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Um acidente de trânsito registrado no início da tarde deste sábado (25) deixou uma pessoa ferida no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. A colisão envolveu uma caminhonete modelo Chevrolet S10, utilizada para serviços de manutenção e que transportava uma escada sobre o veículo, e um veículo Gol de cor prata.

De acordo com informações apuradas no local, o acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Timóteo Proença com a Rua 12. Com o impacto da batida, o motorista da caminhonete perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo capotasse.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender as vítimas do acidente. Até o momento, não há detalhes confirmados sobre o estado de saúde dos condutores envolvidos no capotamento e possiveis passageiros.

Já a Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente. As causas da colisão ainda serão investigadas.

O trânsito na região ficou parcialmente interrompido durante o atendimento da ocorrência, sendo normalizado após a remoção dos veículos.

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