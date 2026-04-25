Batida entre veículos termina em capotamento no Nova Aquidauana

Um acidente de trânsito registrado no início da tarde deste sábado (25) deixou uma pessoa ferida no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. A colisão envolveu uma caminhonete modelo Chevrolet S10, utilizada para serviços de manutenção e que transportava uma escada sobre o veículo, e um veículo Gol de cor prata.

De acordo com informações apuradas no local, o acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Timóteo Proença com a Rua 12. Com o impacto da batida, o motorista da caminhonete perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo capotasse.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender as vítimas do acidente. Até o momento, não há detalhes confirmados sobre o estado de saúde dos condutores envolvidos no capotamento e possiveis passageiros.

Já a Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente. As causas da colisão ainda serão investigadas.

O trânsito na região ficou parcialmente interrompido durante o atendimento da ocorrência, sendo normalizado após a remoção dos veículos.

