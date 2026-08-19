Bazar celebra sucesso do Curso Pincelando com Amor da ABIMC

O Pantaneiro

A Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição (ABIMC) realizou, nesta quarta-feira (19), o encerramento do curso “Pincelando com Amor”, iniciativa que une aprendizado, criatividade, convivência e incentivo à geração de renda.

Para marcar o encerramento das atividades, foi realizado um bazar beneficente, das 14h às 20h, no Salão da Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Aquidauana. No local, o público pôde conhecer e adquirir peças produzidas pelas próprias alunas ao longo do curso.

A iniciativa, de 3 meses, teve como objetivo valorizar o trabalho desenvolvido pelas participantes e transformar o aprendizado adquirido durante as aulas em uma oportunidade de geração de renda.

Arte, aprendizado e autonomia

O curso faz parte das ações desenvolvidas pela ABIMC, que mantém projetos voltados à assistência social e à capacitação da comunidade. As aulas de pintura em pano de prato foram ministradas pela instrutora voluntária Maria Lineide Reskin.

Ao longo das atividades, as participantes tiveram contato com técnicas de pintura e puderam desenvolver a criatividade e novas habilidades manuais.

Além do aspecto profissional, o projeto também busca proporcionar momentos de convivência, relaxamento e bem-estar às participantes.

A diretora da ABIMC, Neuza Maria Guedes de Oliveira, já havia destacado que a proposta do curso vai além do aprendizado artístico, buscando também incentivar a autonomia e a possibilidade de geração de renda.

Bazar valoriza produção das alunas

O encerramento com o bazar permitiu que o público tivesse acesso às peças confeccionadas durante o período de aprendizagem. Os trabalhos, feitos artesanalmente pelas cursistas, foram colocados à venda durante o evento.

A ação também representa uma forma de reconhecer o empenho das participantes e mostrar à comunidade o resultado das atividades desenvolvidas durante o curso.

A ABIMC, presidida pelo Padre Paulo Nascimento Souza, com vice-presidência do Padre José, mantém diferentes iniciativas de assistência e capacitação, buscando oferecer oportunidades de aprendizado e inclusão social.

O encerramento do “Pincelando com Amor” reuniu, assim, arte, solidariedade e incentivo ao empreendedorismo, encerrando mais um ciclo de atividades da associação junto à comunidade de Aquidauana.