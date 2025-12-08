Bazar da ACCE começa dia 13 com produtos preços populares

Bazar solidário / A iniciativa busca, além de gerar recursos para o trabalho social, oferecer à população a oportunidade de adquirir produtos de qualidade a preços acessíveis

A Associação Cristã Casa da Esperança (ACCE) realiza neste sábado (13) um Bazar Solidário com produtos apreendidos e doados pela Receita Federal. O evento, que conta com apoio da Prefeitura de Aquidauana, acontecerá das 8h às 16h, na Igreja Comunidade Cristã, localizada na Rua Assis Ribeiro, 1110, e terá preços a partir de R$ 5,00.

Entre os itens disponíveis estarão celulares, eletrônicos, perfumes, malas, bolsas, caixas de som, patinetes, patins, calçados da marca Crocs, garrafas térmicas e produtos infantis. A venda é destinada exclusivamente a pessoas físicas (com CPF), e a entrada será organizada por meio de distribuição de senhas. Serão aceitas formas de pagamento em dinheiro, PIX, cartão de débito e crédito.

Toda a arrecadação será revertida para o projeto Casa da Esperança, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social com atividades de reforço escolar, oficinas culturais, práticas esportivas e ações solidárias ao longo do ano.

A iniciativa busca, além de gerar recursos para o trabalho social, oferecer à população a oportunidade de adquirir produtos de qualidade a preços acessíveis, ao mesmo tempo em que apoia uma causa de impacto local. A ACCE atua há anos no município promovendo inclusão, educação e cidadania.

